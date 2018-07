Dörpen (dap/lni) - Ein betrunkener Jugendlicher ist mit seinem Mofa und einem Mädchen auf dem Rücksitz gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 15 Jahre alte Mitfahrerin erlitt bei dem Unfall am Donnerstagabend in Dörpen im Emsland leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.