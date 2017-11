Kriminalität

Betrunkene Messebesucher treten Rentnerin die Tür ein

Zwei betrunkene Messebesucher haben einer 95-Jährigen in Hannover die Tür eingetreten. Die 34 und 42 Jahre alten Iren verwechselten in dem Haus offensichtlich die Tür der Rentnerin mit der ihrer eigens für die weltgrößte Agrarmesse Agritechnica angemieteten Wohnung, wie die Polizei am Montag mitteilte.