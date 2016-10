Unfälle

Betrunkene Fahrerin verletzt Vater und Tochter schwer

Eine offenbar betrunkene Autofahrerin hat am Sonntag einen Vater und dessen elf Monate alte Tochter schwer verletzt. Die Frau sei in Mardorf in der Region Hannover von der Straße abgekommen, über ein Beet gefahren und dann gegen den parkenden Wagen des 49-Jährigen geprallt, teilte die Polizei mit.