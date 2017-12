Unfälle

Betrunkene Autofahrerin kracht in geparkte Wagen

Mit einem ramponierten Wagen, leichten Blessuren und dem Verlust des Führerscheins hat die Autofahrt einer sturzbetrunkenen Frau in Braunschweig geendet. In Schlangenlinien und mit stark angezogener Handbremse war die 48-Jährige am späten Samstagabend unterwegs, wie die Polizei mitteilte.