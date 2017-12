Polizei

Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut hat eine Autofahrerin nahe Braunschweig erst ein Schild umgefahren und dann versucht, den Unfallort zu verlassen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete ein Zeuge den Vorfall auf einem Parkplatz in Lamme.

Braunschweig. Auf einem Grünstreifen dahinter fanden Polizisten die 41-jährige Fahrerin in ihrem Wagen. Sie klagte über Schmerzen und war deutlich betrunken. Ein Alkoholtest ergab am Donnerstagmittag 3,25 Promille. Den Führerschein zogen die Beamten ein. Zur Untersuchung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

dpa