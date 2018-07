Eine Autofahrerin hat sich in der Nacht zum Freitag mit ihrem Wagen in Ankum (Landkreis Osnabrück) überschlagen und dabei schwer verletzt. Die 39-Jährige habe einen Lastwagen überholt und sei beim anschließenden Wiedereinscheren auf die rechte Fahrbahn ins Schleudern geraten, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.