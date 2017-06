Unfälle

Betrunken Rollerfahrer ohne Führerschein: Schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist in Cloppenburg mit seinem Roller gegen ein Auto geprallt und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah der junge Mann am Mittwochmorgen an einer Kreuzung das Auto, das Vorfahrt hatte, wie die Polizei mitteilte.