Kriminalität

Das Logo der Deutschen Bahn auf dem Dach der Firmenzentrale. © Monika Skolimowska/Archiv

Betrug mit Online-Bahn-Tickets: Wohnungen durchsucht

Wegen Betruges mit Online-Tickets der Bahn hat die Bundespolizei mehrere Wohnungen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen durchsucht. Bei den Razzien am Mittwoch in Dessau, Zerbst und Stade stellten die Beamten Laptops, Speichermedien und Bargeld sicher.