Kriminalität

Betrüger mit Chef-Masche auf Beutezug

Weltweit vernetzte Betrüger sind derzeit in Niedersachsen mit der sogenannten Chef-Masche auf Beutezug. "Wir beobachten eine deutliche Zunahme der Fälle", sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes in Hannover, Frank Federau, am Freitag.