Kriminalität

Als Polizeibeamte auftretende Betrüger haben von einer Rentnerin in Haren Schmuck und Bargeld im Wert von 50 000 Euro ergaunert. Wie die Polizei im Emsland am Dienstag mitteilte, hatten die falschen Polizisten die arglose Frau angerufen und ausgekundschaftet, welche Vermögenswerte sie hatte.

Haren. Insgesamt sind der Polizei zwischen Sonntagmorgen und Dienstag mindestens 70 vergleichbare Anrufe in der emsländischen Stadt bekannt geworden. Das Vorgehen ist immer dasselbe: Den Angerufenen wird erzählt, ihr Name und Angaben zu ihrer Vermögenssituation seien in Aufzeichnungen einer aufgeflogenen Diebesbande gefunden worden. Machen die Betroffenen daraufhin Angaben zu ihrem Vermögenshintergrund, bekommen sie die Anweisung, die Wertsachen den falschen Polizisten zu übergeben oder sie anderweitig zu disponieren.

dpa