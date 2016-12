Banken

Betriebsrat und Vorstand der möglicherweise vor einem Verkauf stehenden Oldenburgischen Landesbank (OLB) wollen die Mitarbeiter des Geldhauses über die derzeitige Lage unterrichten.

Oldenburg. Banksprecherin Britta Silchmüller bestätigte einen entsprechenden Termin am Montag, betonte aber: "Inhaltlich gibt es nichts Neues." Es gehe um einen Austausch und einen Dialog.

Von den insgesamt 2300 Mitarbeitern wurden vom Betriebsrat Oldenburg, Ammerland und Friesland rund 1000 Beschäftigte sowie OLB-Vorstandsvorsitzender Patrick Tessmann eingeladen. Die gemessen an Bilanzsumme, Mitarbeiterzahl und Filialnetz größte private Regionalbank Deutschlands gehört zu 90,2 Prozent der Allianz Deutschland AG.

Der Versicherungskonzern hatte Ende September mitgeteilt, dass eine teilweise oder vollständige Reduzierung des Anteilsbesitzes an der OLB geprüft werde. In dem Zusammenhang würden auch Gespräche über einen möglichen Verkauf geführt. Silchmüller wies Berichte zurück, wonach allen Mitarbeitern bereits ein Aufhebungsvertrag mit Abfindung angeboten worden sein soll. "Das ist falsch", so die Sprecherin.

dpa