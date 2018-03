Airbus Beschäftigte arbeiten im Airbus Werk. © Christian Charisius/Archiv

Flugzeugbau

Betriebsrat: 300 Stellen bei Airbus auf dem Prüfstand

Im zweitgrößten deutschen Standort des Flugzeugbauers Airbus in Bremen sind bis zu 300 Stellen von geplanten Streichungen oder Verlagerungen betroffen. Diese Zahl sei aber die Annahme im schlimmsten Fall, sagte Betriebsratsvorsitzender Jens Brüggemann am Donnerstag nach einer Betriebsversammlung in Bremen.