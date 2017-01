Hochschulen

Sachsen liegt beim Betreuungsverhältnis von Professoren und Studenten im vorderen Mittelfeld. Nach den bislang aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes - erhoben für die Zeitschrift "Forschung & Lehre" (Januar 2017) - kamen im Jahr 2015 an den Hochschulen 55 Studenten auf einen Professor.

Dresden/Berlin. Damit landet der Freistaat im bundesweiten Vergleich auf dem sechsten Rang.

Am besten sah es demnach in Thüringen und Bremen mit 47 Studierenden pro Hochschullehrer aus, Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen (89,6 Studierende pro Hochschullehrer). Insgesamt betreuen in Sachsen gut 1500 Hochschullehrer knapp 84 000 Studierende. Im Wintersemester 2016/17 stiegen die Studentenzahlen in Sachsen den Angaben zufolge auf 110 849.

Insgesamt habe sich das Betreuungsverhältnis an deutschen Hochschulen weiter verschlechtert, schreibt "Forschung & Lehre". Es lag im Durchschnitt bei 67 Studenten pro Professor. 2014 waren es 66 Studierende, 2010 noch 60.

dpa