Beutel mit Blutkonserven. © Christian Charisius/Archiv

Gesundheit

Bestand an Blutkonserven in Niedersachsen zu niedrig

Zum Jahresende ist der Bestand an Blutkonserven beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Niedersachsen zu niedrig. Derzeit befänden sich 11 000 Konserven im Lager in Springe bei Hannover.