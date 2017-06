Handel

Beschäftigte streiken für bessere Löhne und Tarifbindung

Beschäftigte in nicht-tarifgebundenen Unternehmen im Einzelhandel sind an diesem Freitag zu Streiks aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Verdi in Hannover mitteilte, beteiligen sich unter anderem Angestellte der Baumarktkette Obi, des Spielwarenhauses Toys R Us sowie des Modeunternehmens New Yorker.