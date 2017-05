Prozesse

Die juristische Auseinandersetzung um den Zirkus-Schimpansen Robby geht weiter. Der Besitzer hat Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Lüneburg eingelegt, wonach der Affe seinen Lebensabend mit Artgenossen in einer Auffangstation verbringen soll.

Lüneburg. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Es hatte am 27. April entschieden, dass der bundesweit wohl letzte Menschenaffe in einem Zirkus nach über 40 Jahren wegen Verhaltensstörungen an eine auf die Resozialisierung von Schimpansen spezialisierte Einrichtung abgeben werden muss.

dpa