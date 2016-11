Jörg Schmidt (l), Geschäftsführer einer Butlerschule, und «Butler David». Foto: I. Wagner/Archiv

Gesellschaft

Berufswunsch Butler: Allrounder und persönlicher Assistent

Der Berufswunsch Butler ist ungewöhnlich, aber erfüllbar, denn in Stade gibt es eine Butlerschule. In einer mehrwöchigen intensiven Ausbildung lernen die Kandidaten alles, was man für den Dienst bei höheren Herrschaften braucht.