Koalition

Der CDU-Spitzenkandidat für die niedersächsische Landtagswahl, Bernd Althusmann, dringt auf möglichst schnelle Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition im Bund.

Hannover. "Selbst mit Blick auf Niedersachsen sollten wir jetzt nicht der Versuchung unterliegen, Berlin handlungsunfähig zu machen", sagte Althusmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Insofern dürfe eine "Niedersachsen-Bremse" nicht eintreten. Die Union müsse weiter mit der FDP und den Grünen sondieren. "Das Ziel, vor Weihnachten zu einer Entscheidung zu kommen, sollte schon bleiben, aber das ist ein langer Zeitraum", sagte Althusmann.

In Niedersachsen wird am 15. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Da der Termin nur drei Wochen nach der Bundestagswahl liegt, gibt es Mutmaßungen, dass die Parteien in Berlin mit den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition bis nach der Niedersachsen-Wahl warten könnten. Althusmann sagte, die Wähler in dem Bundesland würden ein Vakuum im Berliner Politikbetrieb nicht gutheißen. "Die erwarten auf Deutschlandebene eine Entscheidung, und auch in Niedersachsen werden wir das schnell entscheiden müssen", so der CDU-Politiker.

dpa