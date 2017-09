Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann. © Holger Hollemann

Wahlen

Bernd Althusmann: AfD wird sich selber zerlegen

Die AfD wird sich nach Ansicht von Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann in den kommenden Wochen selbst zerlegen. "Die ersten Vorboten sind ja bereits sichtbar", sagte der Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover.