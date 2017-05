Theater

Das Staatstheater Hannover bekommt zur Spielzeit 2019/2020 gleich zwei neue Intendantinnen: Laura Berman (57) übernimmt die Leitung der Staatsoper, Sonja Anders (52) wird neue Schauspiel-Chefin.

Hannover. Damit gibt es nach rund zehn Jahren einen Wechsel in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Opern-Intendant Michael Klügl und Schauspiel-Intendant Lars-Ole Walburg räumen ihre Posten. "Ich freue mich wahnsinnig, wieder in Deutschland zu sein", sagte die US-Amerikanerin Berman, die derzeit Operndirektorin des Theaters Basel ist, am Donnerstag. Sie wolle Menschen mit Leidenschaft und großen Gefühlen für die Oper gewinnen.

Sonja Anders ist seit der Spielzeit 2009/2010 Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Theater in Berlin. "Ich stehe für Ensembletheater", sagte die gebürtige Hamburgerin. "Das Gesicht des Theaters ist der Schauspieler."

Berman und Anders wurden nach dem Beschluss des Aufsichtsrats der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH für fünf Spielzeiten auch als Geschäftsführerinnen bestellt. Niedersachsens Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) lobte die designierten Intendantinnen: "Beide verbindet ein hoher künstlerischer Anspruch und die Überzeugung, dass die Öffnung von Oper und Schauspiel für neues Publikum von herausragender Bedeutung ist."

dpa