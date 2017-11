Berliner AfD-Chef: AfD in Niedersachsen braucht Neuanfang

Parteien

Die zerstrittene AfD in Niedersachsen braucht aus Sicht des Berliner Landesvorsitzenden einen personellen Neubeginn. "Da sind sicherlich viele Fehler gemacht worden.

Berlin/Hannover. Offensichtlich ist es wichtig, dass dort ein Neuanfang stattfindet", sagte Georg Pazderski der Deutschen Presse-Agentur. "Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit der alten Mannschaft weitermachen kann."

Die AfD ist in Niedersachsen tief zerstritten. Es geht nicht in erster Linie um politische Inhalte, sondern um persönliche Differenzen zwischen Landtagsfraktionschefin Dana Guth und Landeschef Paul Hampel. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an Hampels Führungsstil und seinem Umgang mit internen Kritikern. Bei der Landtagswahl holte die AfD 6,2 Prozent der Stimmen - deutlich weniger als im Bund.

"Das Ergebnis war ja nicht das, was wir erwartet hatten", sagte Pazderski, der als Doppelspitze mit Beatrix von Storch die Berliner AfD führt und auch Fraktionschef im Abgeordnetenhaus ist. "Das hatte sicher auch damit zu tun, dass sich die Kontrahenten nicht einig waren und sich teilweise feindlich gegenüber gestanden haben." Da habe es "bestimmt auch Personen gegeben", die maßgeblich zum Zwist beigetragen hätten.

Welches Lager er unterstützt, ließ Pazderski offen. "Ich unterstütze in Niedersachsen alles, was den niedersächsischen Verband nach vorne bringt. Wer es versteht, den Landesverband zu einen, wer es versteht, daraus wieder eine schlagkräftige Truppe zu machen, der hat von mir jegliche Unterstützung", sagte Pazderski. "Aber das müssen die Niedersachsen selbst entscheiden, wen sie vorne haben wollen."

dpa