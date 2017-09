Bericht: Weil will Reformationstag als Feiertag

Regierung

Ministerpräsident Stephan Weil will laut einem Medienbericht den Reformationstag in Niedersachsen zu einem Feiertag machen. "Er sollte als Tag des Brückenschlags zwischen den Religionen und als Tag der interreligiösen Zusammenarbeit gefeiert werden", zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) den SPD-Politiker.

Hannover. Voraussetzung für einen festen Feiertag am 31. Oktober sei, dass er bei der Landtagswahl am 15. Oktober als Ministerpräsident wiedergewählt werde, sagte Weil. In einigen evangelisch geprägten Bundesländern ist der Reformationstag generell ein Feiertag. In diesem Jahr ist der Tag wegen des 500. Jubiläums der Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen bundesweit frei. Niedersachsen hat wie drei andere Bundesländer neun Feiertage, Bayern dagegen mit 13 die meisten. "Ein zusätzlicher Feiertag für Niedersachsen ist gut vertretbar. Der Unterschied in der Anzahl der Feiertage vor allem zu den süddeutschen Bundesländern ist sehr deutlich", sagte Weil.

