Ein Logo des Automobilherstellers Volkswagen (VW). © Uli Deck/Archiv

Auto

Bericht: VW kommt bei Einstieg ins Billigsegment voran

Trotz der geplatzten Gespräche mit dem indischen Autobauer Tata kommt Volkswagen beim geplanten Einstieg ins Billigsegment voran. Zwei neue Modellgruppen sollten etwa von 2020 an vor allem in China und Indien verkauft werden, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf ranghohe Konzernkreise.