Gebäudefront der Staatsanwaltschaft in Bremen. © Ingo Wagner/Archiv

Rüstungsindustrie

Gegen fünf ehemalige Manager der Rüstungsfirma Rheinmetall Defense Electronics hat die Bremer Staatsanwaltschaft einem Medienbericht zufolge Anklage wegen Bestechung erhoben.

Bremen. Vier deutsche und ein griechischer Ex-Mitarbeiter sollen zwischen 1998 und 2011 insgesamt 3,3 Millionen Euro an griechische Amtsträger bezahlt haben, um den Auftrag für ein Flugabwehrsystem zu bekommen. Dies berichten die ARD-Sendung "Panorama" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag). Die Staatsanwaltschaft in Bremen war am Mittwoch zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Anklagebehörde stuft die Bestechung dem Bericht zufolge als besonders schweren Fall ein. Der Auftrag hatte demnach ein Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro. Rheinmetall habe 2014 bereits 37 Millionen Euro an die Staatsanwaltschaft in Bremen gezahlt. Die Summe habe sich aus der Abschöpfung illegaler Gewinne und einem Bußgeld ergeben. Wegen der Schwere des Falls machten die Ermittler nun die Tatverdächtigen persönlich haftbar.

dpa