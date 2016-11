Getränke

Der emsländische Getränkekonzern Berentzen expandiert. Ab Dezember solle der Produktionsstandort für alkoholfreie Getränke in Haselünne erweitert werden, teilte die Berentzen-Gruppe AG am Mittwoch mit.

Haselünne. Das Konzernunternehmen Vivaris Getränke GmbH & Co. KG werde voraussichtlich rund 1,7 Millionen Euro in ein optimiertes Lager-, Logistik- und Wegekonzept investieren. Im Mittelpunkt stehe dabei eine neue, rund 3000 Quadratmeter große Lagerhalle. Das Unternehmen ist mit knapp 500 Mitarbeitern in den drei Sparten Spirituosen, alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme tätig. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich 2018 beendet sein.

