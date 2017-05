Der Vorstand der Berentzen-Gruppe AG Frank Schübel. © Friso Gentsch/Archiv

Berentzen-Chef wechselt in Aufsichtsrat

Berentzen-Chef Frank Schübel legt heute sein Amt als Vorstandssprecher des Getränkekonzerns nieder. Bei der Hauptversammlung von Berentzen in Hannover will er sich in den Aufsichtsrat wählen lassen.