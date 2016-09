Tausende Menschen schauen sich das Feuerwerk an. © Hauke-Christian Dittrich

Freizeit

Belgien gewinnt internationalen Feuerwerkswettbewerb

Das Team aus Belgien hat den 26. Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Hannover gewonnen. Den zweiten Platz gewann Kanada gefolgt von Deutschland auf Rang drei, wie das Stadtmarketing am Sonntag nach der letzten Vorführung am Vorabend mitteilte.