Unfälle

Ein Mann ist bei einem Autounfall in Nienburg von einem Geländerteil durchbohrt und getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Nienburg. Der Fahrer eines der Unfallautos flüchtete.

Er hatte zuvor nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend versucht, im Ort mehrere Autos zu überholen, die wegen eines Linksabbiegers warten mussten. Dabei rammte er mit seinem Wagen zunächst das abbiegende Auto, ehe sein Fahrzeug am Bordstein ein Geländer wegriss. Ein Teil des Geländers durchbohrte den Oberkörper des Beifahrers, der noch an der Unfallstelle starb.

Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, verließ der Fahrer den Unfallort. Ob er mutwillig floh oder unter Schock stand, war zunächst unklar. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

dpa