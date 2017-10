Unfälle

Bei Überholmanöver gegen Lkw geprallt: Drei Verletzte

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver in Marschacht (Landkreis Harburg) lebensgefährlich verletzt worden. Er habe am Mittwochnachmittag in einer Rechtskurve zum Überholen angesetzt und sei mit einem Lastwagen frontal zusammen gestoßen, teilte die Polizei mit.