Unfälle

Bei Nässe von der Fahrbahn abgekommen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall im Landkreis Hildesheim sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin waren mit ihrem Wagen auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen, in eine Böschung geschleudert und dann gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.