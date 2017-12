Der Schriftzug «Stop» ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen. © Jens Büttner/Archiv

Unfälle

Bei Glätte von Straße abgekommen: 39-Jähriger verletzt

Ein 39-jähriger Autofahrer ist in Großheide (Landkreis Aurich) bei Glätte von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitagabend bei extremer Straßenglätte im Ortsteil Berumerfehn, wie die Polizei am Samstag mitteilte.