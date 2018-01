Die Tische des Stiftungsfestes der traditionellen Eiswette am 16.01.2016. © Ingo Wagner/Archiv

Brauchtum

Bei Eiswettfest werden Spenden für Seenotretter gesammelt

Rund 800 Herren in Frack und Smoking kommen am heutigen Samstag (14.00 Uhr) in Bremen zum traditionellen Eiswettfest zusammen. Bis zum späten Abend wird im Congress Centrum an rund 50 weiß gedeckten Tischen nach einem minuziös geplanten Ablauf getafelt, getrunken und gesungen.