Blick auf das Blaulicht eines Funkstreifenwagens. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Behördenübergreifende Aktion: Polizei beschlagnahmt Drogen

Amphetamine im Wert von mehreren hunderttausend Euro hat die Polizei im Auto einer in Bad Bentheim wohnenden Frau gefunden. Wie die Ermittler in Lingen am Donnerstag mitteilten, wurde die 58-Jährige am Montag im Zuge einer behördenübergreifenden Aktion zwischen Polizei und Zoll auf der Autobahn 7 festgenommen.