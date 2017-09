Behörden sehen bessere Zusammenarbeit mit Facebook

Kriminalität

Bei der Zusammenarbeit zwischen Facebook und den deutschen Behörden hat es in der Vergangenheit oft gehakt, doch ein Jahr nach einem Treffen der Nord-Innenminister hat sich die Lage nach Einschätzung der Länder verbessert.

Hamburg/Hannover/Kiel. Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sehen nun deutliche Fortschritte - etwa beim Löschen von Inhalten oder bei Bitten um Herausgabe von Nutzerdaten. Facebook richtet sich in diesem Punkt nach der US-Gesetzgebung. Eine der Hauptforderungen von Facebook war ein fester Ansprechpartner bei den deutschen Behörden. Das wurde in den Ländern umgesetzt. Die Nord-Innenminister hatten in Osnabrück im September 2016 über die Zusammenarbeit mit Facebook beraten.

dpa