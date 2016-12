Schifffahrt

Die Flotte des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) soll umweltfreundlicher werden: In Berne im Landkreis Wesermarsch wird das erste emissionsarme Behördenschiff mit LNG-Flüssiggasantrieb gebaut, wie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur am Donnerstag mitteilte.

Berne. In das hochmoderne Schiff namens "Atair" investiert der Bund den Angaben zufolge rund 114 Millionen Euro. Demnach soll die "Atair" ab 2020 auf der Nord- und Ostsee in Dienst gehen und für Seevermessungen, Wracksuchen und die Meeresumweltüberwachung eingesetzt werden. Mit rund 74 Metern Länge wird die "Atair" das größte Schiff in der Flotte des BSH sein. Gebaut wird es in der Fassmer Werft, einem Familienunternehmen mit Sitz in Berne an der Weser.

dpa