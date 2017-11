Notfälle

Begleiter nach Kneipentour vermisst

Weil er nicht wusste, was aus seinen beiden Begleitern geworden ist, hat ein Mann nach einem Kneipenabend und einem Sprung in die Ems eine große Suchaktion ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, berichtete der betrunkene 22-Jährige seinem Vater, dass er nach der Kneipentour von der Emsbrücke in Meppen gesprungen sei und sich selbst ans Ufer gezogen habe.