Kirche

Bedford-Strohm und Marx treffen Papst Franziskus in Rom

Die Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland wird am 6. Februar in Rom mit Papst Franziskus zusammentreffen. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, nimmt an der Privataudienz teil.