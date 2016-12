Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. © Angelika Warmuth/Archiv

Kirche

Bedford-Strohm: "Angst ist ein schlechter Ratgeber"

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat für Hoffnung und Gottvertrauen in unsicheren Zeiten geworben. Angst sei ein schlechter Ratgeber, sagte der bayerische Landesbischof am Donnerstag.