Polizisten räumen in Hannover Gegendemonstranten. © Peter Steffen/Archiv

Beamte und Demonstranten bei Anti-AfD-Protesten verletzt

Bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Hannover sind mehrere Beamte und mindestens ein Demonstrant verletzt worden. Unter anderem wurde ein Beamter am Samstagmorgen durch einen Flaschenwurf an der Hand verletzt, teilte die Polizei mit.