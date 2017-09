Verwaltung

Beamte fordern Masterplan für Neugestaltung der Verwaltung

Die künftige niedersächsische Landesregierung muss nach Ansicht des Beamtenbundes dringend Konzepte für die Verwaltung der Zukunft aufstellen. "In der Landesverwaltung geht es nicht mehr darum, wie bisher festzustellen, wie viel Personal in welchen Bereichen auf der Zeitschiene der kommenden Jahre benötigt wird", sagte der Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes, Friedhelm Schäfer, am Freitag in Hannover mit Blick auf die nötige Behörden-Digitalisierung.