Tourismus

Auch im zweiten Jahr nach der Eröffnung hat sich Niedersachsens erster Baumwipfelpfad in Bad Harzburg als Besuchermagnet erwiesen. "Wir stehen unmittelbar davor, die Marke von 500 000 Gästen zu erreichen", sagte Leiterin Eva Ronkainen.

Bad Harzburg. Der Landkreis Goslar hatte vor der Eröffnung des Baumwipfelpfades am 8. Mai 2015 auf etwa 100 000 Besucher pro Jahr gehofft. Tatsächlich waren es in den ersten beiden Jahren jeweils knapp 250 000. Zum zweijährigen Jubiläum erhalte der Pfad eine neue Attraktion, sagte Ronkainen: Eine rund 30 Meter lange Hängebrücke. Der Baumwipfelpfad führt in gut 20 Metern Höhe durch die Kronen eines alten Mischwaldes. Er hat mehr als 30 Stationen, an denen die Besucher mit Flora und Fauna des Harzes sowie der Geschichte der Region vertraut gemacht.

dpa