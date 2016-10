Güterzug fährt über einen Bahnübergang. © Marcel Kusch/dpa

Notfälle

Baumaschine bleibt auf Bahnübergang stecken

Beim Überqueren eines Bahnübergangs in Cappeln im Landkreis Cloppenburg ist ein 60-Jähriger mit seinem Radlader steckengeblieben. Nur die schnelle Bremsung einer Nordwestbahn habe am Montagabend den Zusammenstoß mit der Baumaschine verhindert, teilte die Polizei am Dienstag mit.