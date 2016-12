Unfälle

Eine S-Bahn ist auf der Strecke zwischen Buxtehude und Neu Wulmstorf am Montagabend mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Bei dem Unfall im Landkreis Stade wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Buxtehude. Die Baumkrone war wegen einer Sturmböe in die Oberleitung gefallen. Die Frontscheibe der S-Bahn wurde durch den Zusammenstoß zerstört. 25 Fahrgäste wurden per Bus weiter transportiert. Die Strecke wurde in der Nacht zum Dienstag zunächst gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollten bis zum Morgen andauern.

dpa