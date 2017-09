Protestaktion mit Trecker vor dem Landwirtschaftsministerium in Hannover. © Peter Steffen

Demonstrationen

Bauern protestieren vor Landwirtschaftsministerium

Bauern aus Niedersachsen haben am Montag mit einem Trecker vor dem Landwirtschaftsministerium in Hannover für ein Umsteuern in der Agrarpolitik protestiert. Im Vorfeld der Agrarministerkonferenz, die in der Woche nach der Bundestagswahl in Niedersachsen stattfindet, übergaben sie ihre Forderungen an Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne).