Bauern bangen wegen Regens teils um bessere Kartoffelernte

Die deutschen Bauern erwarten in diesem Jahr eine bessere Kartoffelernte, müssen wegen zu viel Regens aber teils um Erträge bangen. Besonders im Norden sind viele Felder derzeit nicht befahrbar, wie der Bauernverband am Montag in Berlin mitteilte.