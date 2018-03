Bauarbeiten auf der A39 bei Lüneburg

Verkehr

Bauarbeiten auf der Autobahn 39 werden in den kommenden Wochen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Raum Lüneburg führen. Zwischen dem 19. März und dem 4. April soll die Anschlussstelle Lüneburg-Nord in zwei Bauabschnitten erneuert werden.

Lüneburg. Das teilte ein Sprecher der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag mit. So wird der aus Fahrtrichtung Hamburg kommende Verkehr voraussichtlich bis einschließlich 25. März von der Anschlussstelle Adendorf durch Lüneburg geleitet. Am Tag darauf sollen die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes beginnen. Dann wird die A39/B4 zwischen den Anschlussstellen Lüneburg-Nord und Adendorf voll gesperrt.

dpa