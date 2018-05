Lehrte

"Hier können Güter schneller, leiser und ökonomischer umgeschlagen werden und so die Vorteile von Straße und Schiene optimal genutzt werden", sagte DB-Netz-Vorstand Dirk Rompf beim ersten Spatenstich am Dienstag. Es handele sich um den ersten Containerbahnhof dieser Art in Deutschland. In den neuen Bahnhof, der Ende 2019 in Betrieb gehen soll, werden rund 170 Millionen Euro investiert.

Der Umschlagbahnhof entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Lehrte. Von dem sogenannten Mega-Hub verspricht Niedersachsen sich zahlreiche neue Arbeitsplätze in der Logistikbranche.

dpa