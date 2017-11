Die Neptun Werft in Rostock. Die Werft gehört zur Meyer Werft Papenburg. © Bernd Wüstneck/Archiv

Schiffbau

Bau von Mega-Kreuzfahrtschiff auf Neptun Werft begonnen

Auf der Neptun Werft in Rostock ist am Mittwoch offiziell mit dem Bau des Kreuzfahrtschiffs "Spectrum of the Seas" begonnen worden. Ein erstes von insgesamt 74 Modulen des neuen Luxusliners mit einem Gewicht von 938 Tonnen wurde auf Kiel gelegt, wie die Meyer Werft in Papenburg mitteilte.