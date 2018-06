Der Landesrechnungshof prüft Jahr für Jahr, was die Landesregierung und ihre Behörden so mit dem Steuergeld machen. Ihr neuester Bericht sieht etwa unnötig mehrere hundert Millionen Euro im Schulsystem der Inklusion versickern – und Finanzämter, die nicht wissen was sie tun und Hochschulen, die bei Stiftungsprofessuren drauflegen.