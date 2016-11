Bahnstrecke wegen Feuer gesperrt. © Sebastian Kahnert/Archiv

Brände

Bahnstrecke wegen Feuer stundenlang gesperrt

Wegen eines Brandes musste die Bahnstrecke Braunschweig - Berlin in der Nacht zu Dienstag für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war kurz gegen 21.30 Uhr in einem leerstehenden früheren Güterverkehrsschuppen der Bahn in Königslutter (Landkreis Helmstedt) ein Feuer ausgebrochen.